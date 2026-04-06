Alles in één keer verloren door brand: radeloze moeder vraagt om hulp

Wat begon als een gewone dag, eindigde in een nachtmerrie waar geen enkel gezin op voorbereid is. De 44-jarige Martianne Kromosoeto zag op Goede Vrijdag haar woning aan de Henriettestraat in Suriname volledig in vlammen opgaan. Binnen korte tijd verloor zij niet alleen haar huis, maar ook alles wat zij en haar kinderen bezaten. Alle hulp is welkom via FinaBank Girorekening (SRD) 1002035029 op naam van Martianne Kromosoeto.

De klap komt extra hard, omdat het gezin al zwaar getroffen was. Nog maar enkele maanden geleden, op 23 januari, verloor Martianne haar 27-jarige zoon Rafael Soemin aan een hartziekte. Zijn partner trok daarna bij haar in, waardoor het huishouden nog zwaarder werd. Het gezin probeerde ondanks alles door te gaan — tot ook hun thuis werd verwoest.

Op het erf woonden in totaal twaalf personen, verdeeld over twee woningen. Martianne leefde met haar man, drie kinderen en haar schoondochter in het huis dat volledig in de as werd gelegd. De tweede woning, waar haar dochter met haar gezin verbleef, liep eveneens zware brandschade op. In één klap zijn meerdere gezinnen hun veilige basis kwijtgeraakt.

Alsof dat nog niet genoeg is, leeft Martianne al langer in moeilijke omstandigheden. Door financiële problemen moest zij eerder zelfs een van haar zonen afstaan voor adoptie. Haar kinderen, in de leeftijd van 12 tot 27 jaar, zijn nu afhankelijk van de steun van anderen om deze nieuwe tegenslag te overleven.

Vandaag staat dit gezin letterlijk met lege handen. Daarom doen wij een dringende oproep aan iedereen die kan helpen. Elke bijdrage — groot of klein — kan het verschil maken. Het gaat om meer dan geld; het gaat om het herstellen van een thuis, een gevoel van veiligheid en een toekomst voor deze kinderen.

Laten we als gemeenschap laten zien dat niemand er alleen voor staat. Help Martianne en haar gezin om opnieuw te beginnen.