5-jarig meisje bevrijd uit handen van kinderlokker in Kasabaholo

Een 5-jarig meisje is op donderdag 2 april bevrijd uit de handen van een vermeende kinderlokker in Suriname.

Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer in Kasabaholo samen met andere kinderen buiten speelde, toen een man in een zwarte Toyota Wish langsreed en het meisje aansprak. Hij zou haar hebben gevraagd om naar de hoek te komen, met de belofte dat hij een ijsje voor haar zou kopen. Het kind liep vervolgens naar de hoek van de Karoekondre- en Konsaistraat en stapte daar in de auto van de verdachte.

De verdachte reed met het meisje naar een winkel aan de Kasabaholoweg en stapte daar met haar uit. Ondertussen hadden de andere kinderen alarm geslagen nadat zij zagen dat het meisje in een auto was meegenomen. Huisgenoten en buurtbewoners startten daarop een zoekactie.

Camerabeelden van Stichting Social Army hadden het vertrek van het kind vastgelegd en hielpen bij een snelle doorbraak in het opsporen van het voertuig. Niet veel later werd de auto bij de winkel aangetroffen. Op dat moment bevond de verdachte zich met de 5-jarige bij de kassa om een ijsje af te rekenen. Het slachtoffer kon snel worden bevrijd en werd door haar neef meegenomen. De kinderlokker snelde naar de wagen en sloeg op de vlucht.

De politie werd ingeschakeld en startte een klopjacht op de man. Waterkant.Net verneemt van buurtbewoners dat de verdachte eerder in de buurt meerdere keren heeft geprobeerd andere kinderen mee te lokken, echter zonder succes.

De verdachte werd vrijdag door de politie aangehouden. Na voorgeleiding en in overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.