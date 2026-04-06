41-jarige man bekend als ‘Kabouter’ gezocht voor reeks zware strafbare feiten

De Surinaamse autoriteiten hebben de opsporing gelast van Percey Morgenstond, beter bekend onder de aliassen ‘Morgu’ en ‘Kabouter’. Tegen de man is een officieel opsporingsbevel uitgevaardigd, waarbij ook zijn aanhouding en voorgeleiding zijn bevolen.

De verdachte wordt in verband gebracht met een opvallend zware reeks strafbare feiten. Volgens de bekendmaking wordt hij onder meer verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, gijzeling, diefstal met geweld, afpersing, valsheid in geschrifte en overtreding van de vuurwapenwet.

Daarbij gaat het niet alleen om directe betrokkenheid bij deze misdrijven. In de oproep van het Korps Politie Suriname wordt ook gesproken van medeplegen dan wel medeplichtigheid aan gijzeling, diefstal met geweld en afpersing.

Verder wordt hij eveneens verdacht van gekwalificeerde valsheid in geschrifte, gewone valsheid in geschrifte en het uitlokken van dergelijke feiten.

Volgens het verstrekte signalement gaat het om een man van Creoolse afkomst met een bruine huidskleur, kroeshaar dat zwart van kleur is en een gezet postuur. Als woonadressen worden genoemd een pand aan de Devisweg nummer 08 in Paramaribo en een adres aan de Kronenburgweg nummer 15-17 in het district Wanica.

De autoriteiten doen intussen een nadrukkelijk beroep op de samenleving om informatie te delen die kan leiden naar de verblijfplaats van de gezochte verdachte. Personen die hierover beschikken, wordt gevraagd contact op te nemen met de afdeling Recherche Regio Midden Suriname op telefoonnummer 582050, met het Command Center via 115 of met de dichtstbijzijnde politiepost.