Valse overmakingsbewijs leidt tot verduistering van JBL-box; verdachte aangehouden

In de maand maart heeft een 53-jarige man in Suriname aangifte van verduistering gedaan bij de politie van Livorno. De aangever had op 1 maart een JBL-box ter waarde van 800 Amerikaanse dollar verkocht, nadat hij het apparaat enkele dagen eerder via een advertentie op sociale media te koop had aangeboden.

De koper nam telefonisch contact met hem op en stuurde uit zogenaamd goed vertrouwen via WhatsApp een overmakingsbewijs. De JBL-box werd vervolgens door een taxichauffeur opgehaald en bij de koper afgeleverd.

Toen de aangever merkte dat het bedoelde bedrag niet op zijn rekening was gestort, stapte hij naar de bank. Daar kreeg hij te horen dat het om een vals overmakingsbewijs ging, waarna hij de politie inschakelde.

Enkele dagen na de aangifte zag de aangever op sociale media opnieuw een advertentie en herkende hij direct zijn JBL-box, die daar te koop werd aangeboden. Hij stelde de politie van Livorno daarvan meteen in kennis, waarna een onderzoek werd gestart.

Na recherchewerk van de politie van Livorno werd de verkoper van de JBL-box achterhaald. Deze verklaarde tegenover de politie dat een goede kennis van hem, ene J.H., die achter slot en grendel zit, hem telefonisch had benaderd met het verzoek om twee JBL-boxen als onderpand te houden voor een bedrag van meer dan SRD 20.000.

Een deel van dat bedrag zou contant zijn gegeven aan J.G., een neef van J.H., terwijl een ander deel telefonisch via Suribet top-up werd overgemaakt.

Het onderzoek werd voortgezet, waarbij J.G. door de politie werd aangehouden en in het belang van het onderzoek in verzekering is gesteld. De redactie verneemt dat J.G. tegenover de politie heeft toegegeven te hebben gehandeld in opdracht van J.H., die reeds door de politie is ingesloten.

J.H. is dit jaar door de Surinaamse politie in verzekering gesteld in een soortgelijke zaak, die nog in onderzoek is. Het is niet uitgesloten dat in deze zaak nog meer aanhoudingen zullen volgen. Het onderzoek duurt voort.