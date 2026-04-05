Pastor na uitzitten celstraf voor seksueel misdrijf: “God is nog niet klaar met mij”

Cedrick Landveld (42), pastor van een religieuze gemeenschap in Suriname, heeft op zaterdag 4 april voor het eerst publiekelijk gereageerd na zijn vrijlating uit de gevangenis. Hij werd in juni 2024 aangehouden nadat een destijds 21-jarige vrouw aangifte tegen hem had gedaan voor verkrachting.

Volgens het slachtoffer heeft de voorganger haar in haar woning verkracht tijdens een gebedssessie. Ze verklaarde in de aangifte dat ze alleen om geestelijke bijstand voor haar medische en financiële problemen had gevraagd en nooit toestemming had gegeven voor seksuele handelingen.

De pastor werd verdacht van verkrachting, ontucht met geweld en opzettelijke ontuchtige handelingen met het slachtoffer. In augustus 2025 veroordeelde de rechter hem tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

In een verklaring erkent Landveld de ernst van zijn daden en de impact daarvan op zijn directe omgeving en de gemeenschap. “Vandaag kom ik niet als pastor, maar als mens. Gebroken, beschaamd en diep bewust van het feit dat mijn daden velen hebben gekwetst,” stelt hij.

“Wat ik heb gedaan, heeft pijn veroorzaakt bij mijn vrouw, mijn gezin, mijn geestelijke vaders, mijn gemeente en iedereen die ooit vertrouwen in mij heeft gehad. En daarvoor neem ik volledige verantwoordelijkheid, zonder excuses en zonder iemand anders de schuld te geven,” zegt de voorganger.

In het bijzonder richt hij zich tot zijn echtgenote: “Aan mijn vrouw, het spijt me. Niet oppervlakkig, maar diep vanuit mijn ziel. Jij verdiende bescherming, eer en liefde en ik heb gefaald.”

Ook naar zijn religieuze gemeenschap spreekt hij schuldbewust: “Aan mijn geestelijke leiders en mijn gemeente, ik heb niet alleen een fout gemaakt, ik heb het vertrouwen beschadigd dat zo kostbaar is. En ik voel de zwaarte daarvan elke dag.”

Landveld beschrijft hoe de gebeurtenissen hem persoonlijk hebben geraakt. “Er zijn nachten geweest waarin ik niet kon slapen en momenten van stilte waarin de realiteit van mijn daden mij volledig inhaalde. Ik schaam me, maar ik kies ervoor om niet weg te rennen van mijn val. Ik kies ervoor om het onder ogen te zien.”

Tegelijkertijd spreekt hij waardering uit voor zowel steun als kritiek: “Aan iedereen die voor mij is blijven bidden, mij heeft gesteund en mij niet heeft opgegeven, dank jullie wel. Jullie genade in een moment waarin ik dat niet verdien, heeft mij diep geraakt. Ook aan degenen die mij hebben bekritiseerd, zelfs hard, dank jullie. Ik koester geen wrok. Ik begrijp dat mijn daden gevolgen hebben en ik kies ervoor om te leren, niet om te verharden.”

Volgens Landveld bevindt hij zich momenteel in een begeleidingstraject onder toezicht van geestelijke leiders. “Dit is een tijd van breken, herstellen en opnieuw opgebouwd worden van binnenuit.”

De pastor sluit zijn verklaring af met een boodschap van hoop en mogelijke terugkeer: “Een val hoeft niet het einde te zijn, maar blijven liggen is geen optie. Wanneer de tijd daar is en wanneer ik opnieuw de genade en toestemming ontvang om te dienen, zal ik terugkomen, niet als dezelfde man, maar als iemand die door vuur is gegaan en veranderd is. Ik hou van jullie. God is nog niet klaar met mij. God bless.”