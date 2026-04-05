Paasplezier met een missie: Apotheek Karis bezorgt kinderen onvergetelijke dag

Met een hart voor de gemeenschap heeft Apotheek Karis in Suriname op 28 maart een bijzondere Easter Egg Hunt georganiseerd voor kinderen uit kindertehuizen. Dit jaar stonden de kinderen van Noskasitas en het Lotjeshuis centraal, die werden verrast met een dag vol plezier, spel en warmte.

De kinderen genoten zichtbaar van een gevarieerd programma met activiteiten, spelletjes en natuurlijk het zoeken naar paaseieren. Er werd volop gelachen en gespeeld, terwijl in een zorgeloze sfeer nieuwe herinneringen werden gemaakt. Voor velen betekende het evenement even ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.

Volgens Apotheek Karis is het belangrijk om juist rond feestdagen stil te staan bij mensen die het minder hebben. Vanuit die gedachte wilde het bedrijf met dit initiatief een klein, maar waardevol moment van geluk creëren voor kinderen die dat extra nodig hebben.

Met de actie onderstreept de apotheek haar maatschappelijke betrokkenheid en het belang van ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving. Tegelijk hoopt Karis dat dit soort initiatieven anderen inspireert om ook bij te dragen aan positieve momenten voor kinderen.

“Hoe klein het gebaar ook is, het kan een groot verschil maken,” klinkt het vanuit de organisatie. Apotheek Karis wenst de samenleving daarnaast bezinningsvolle paasdagen toe.