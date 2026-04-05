Notch-speler valt tijdens SML-wedstrijd bewusteloos neer, club niet te spreken over afwezigheid ambulance

Notch-speler Farrento Prika is zaterdagavond 4 april tijdens de Suriname Major League (SML)-wedstrijd tegen Leo Victor in het Franklin Essed Stadion plotseling op het veld gevallen en korte tijd buiten bewustzijn geweest.

Tot grote verbazing van Notch werd de wedstrijd niet stilgelegd. “De arbiter is langs de speler gelopen en het spel ging door. Dit is voor ons onbegrijpelijk en zeer ernstig,” stelt de club in een verklaring.

Daarnaast was er een volgens Notch geen ambulance aanwezig in het stadion, iets wat de club absoluut onacceptabel vindt voor een professionele competitie zoals de SML. “Dit is levensgevaarlijk en respectloos. De veiligheid van spelers wordt hier duidelijk niet serieus genomen,” aldus de club.

Notch kondigt aan dat het geen enkele wedstrijd meer zal spelen zolang er geen ambulance aanwezig is bij de wedstrijden. De club benadrukt dat wat zich heeft voorgedaan pijnlijk blootlegt hoe slecht de basisveiligheid geregeld is en dat spelers hun gezondheid en zelfs hun leven riskeren zonder essentiële medische voorzieningen.

De speler is momenteel onder behandeling bij de eigen clubarts. Notch wordt geconfronteerd met aanzienlijke medische kosten, die volledig door de club zelf moeten worden gedragen. Volgens de club ontbreekt elke vorm van ondersteuning of compensatie vanuit de SML, terwijl de competitie wel financiële steun van de FIFA ontvangt.

“De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de organisatie van de Suriname Major League om te zorgen dat elke wedstrijd voldoet aan minimale veiligheidsnormen. Geen enkele wedstrijd, geen enkel punt en geen enkele competitie is belangrijker dan mensenlevens,” stelt Notch.

Leo Victor won de wedstrijd met 2-1, nadat het bij rust al met 2-0 voorstond. Het incident van de Notch-speler is in de video hieronder te zien.