Monorath: “Santokhi was democratisch gekozen president; verdient nodige egards”

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) vindt dat wijlen Chandrikapersad Santokhi als gewezen president van Suriname de nodige egards wel verdiend. De bewindsman heeft daarom geen boodschap aan personen die bepaalde uitspraken doen om verdeeldheid in de samenleving te creëren.

“Gewezen president Santokhi is president geweest…gekozen door het volk. Hij is democratisch gekozen en in de periode 2020-2025 heeft hij het beleid uitgezet. De voorzitter van de ABOP was vicepresident van de republiek Suriname. En in die hoedanigheid verdient een president de nodige egards die hij moet krijgen. En daar ga ik gewoon absoluut van uit.

Hij is gewezen president van Suriname en dat is de wijze waarop wij met een president moeten omgaan”, zei Monorath aan journalisten. Hij was donderdag ook aanwezig voor het ondertekenen van de condoleanceregisters in de Olifant en het Presidentieel Paleis.

Het overlijden van Santokhi is volgens de bewindsman ook droevig voor JusPol aangezien Santokhi in zijn carrière ook eens minister van JusPol tussen 2005 en 2010 is geweest en daarbij ook gezorgd heeft voor de bouw van het moedergebouw van het ministerie. Hierdoor ziet hij zijn naam elke dag op het plakkaat. Verder is Santokhi ook commissaris van politie geweest.

“Hij heeft dus decennialang gediend als politieman en toen is hij minister geworden van Justitie en Politie. Hij heeft heel wat internationale zaken binnengehaald en de relaties met het buitenland versterkt. Destijds zijn donorgelden gebruikt om heel wat politiegebouwen op te zetten en manschappen te versterken.

Ook op zijn manier heeft hij ervoor gezorgd dat veiligheid in Suriname verder gegarandeerd wordt. Het is natuurlijk 20 jaar geleden, maar ik kan zeker zeggen dat hij zijn bijdrage heeft geleverd op JusPol”, aldus Monorath.

Volgens de minister heeft Suriname in de afgelopen periode heel wat ex-presidenten naar de eindbestemming moeten brengen. Hij noemde naast Santokhi ook de namen van de ex-presidenten Desi Bouterse, Jules Wijdenbosch en Ronald Venetiaan.

“Allemaal hebben met hun eigen karakteristieken het traject van president bewandeld. Dus ik vind dat wij als samenleving de nodige egards moeten geven aan een president zoals dat behoort. Sowieso vanuit mijn uitgangspunt als minister van Justitie en Politie moeten wij er zorg voor dragen dat de protocollen en etiquette onder alle omstandigheden gehandhaafd blijven”, aldus Monorath.