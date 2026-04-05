Glenn Oehlers: “Ik ga geen enkele uitdaging uit de weg”

Alhoewel Glenn Oehlers nooit de ambitie heeft gehad om president van Suriname te worden, gaat hij geen enkele uitdaging uit de weg. “Die vraag is mij vanaf 2011 gesteld. Maar zo makkelijk is het niet. Het is nooit mijn ambitie geweest om dat soort functies…het is niet me ambitie geweest, maar ik ga geen enkele uitdaging uit de weg”, zei Oehlers in een interview op Stanvaste radio.

Oehlers, cardioloog, is sinds het overlijden van Chan Santokhi belast met de leiding van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) als waarnemend voorzitter. Het proces tot de bestuursverkiezingen binnen de partij, die volgens planning in mei 2027 plaatsvinden, is al ingezet. Daarvoor moeten er eerst bestuursverkiezingen in de partijkernen worden gehouden. En daar gaat het proces van verandering beginnen. Hijzelf is beschikbaar voor de partij in de hoogste leiding.

“Mijn ambities reiken niet verder dan de bestuursverkiezingen van volgend jaar. Nu tot en met volgend jaar, als het bestuur volgend maand uiterlijk het besluit neemt dat ik de voorzitter word…want het kan best zijn dat het bestuur besluit dat het iemand anders wordt, dus we moeten niet vooruitlopen…maar ik ben beschikbaar voor de partij in de hoogste leiding. En dat zal ik met volle overtuiging met al mijn vermogen doen”, aldus Oehlers.

Oehlers stelt dat hij in de afgelopen jaren bewust nauwelijks in de media te horen is geweest. Dat kwam, omdat Santokhi de voorzitter was en hij niet als tweede figuur aandacht naast of buiten de leider om wilde trekken. “Als je een partij hebt en je hebt een leider, dan moet er geen tweede figuur gaan opstaan en naast of buiten die leider om ook aandacht gaan trekken en allerlei dingen gaan doen. Dat moet je niet doen.

Een goede tweede man is niet in de schaduw. Een goede tweede man doet het partijwerk zoals dat gedaan moet worden. Als je in de top te veel ambities hebt, want na feti den man e feti soms, dan ga je niet vooruit”, aldus de waarnemend VHP-voorzitter.

Een partij die 77 jaar is kan je volgens de politicus niet meer met dezelfde ideeën en uitgangspunten runnen. Vandaar dat de partij recent een evaluatie heeft gepleegd, waar hij zelf belast was met het trekken hiervan. “En daaruit komt onherroepelijk heel hard uit dat de partij moet veranderen. Het moet gemoderniseerd en geprofessionaliseerd worden. Alleen als ik ervan uitga dat de partij in 2015 uit 25.000 leden bestond en nu over 42.000 leden verspreid over heel Suriname bestaat, betekent dat je een heel ander management moet doen, dan de oude wijze van op kantoor zitten en een belletje hier en daar plegen.

Hoe groter je wordt, hoe minder de communicatie en overleg wordt en hoe moeilijker het wordt om de partij te besturen. Dus je gaat op gegeven moment de koers moeten wijzigen. Je moet je operations en filosofie aanpassen. En dat gaan wij doen. We hadden het al uitgezet en dit change of management and process zal een jaar of twee in beslag nemen. De meest belangrijke dingen zullen dit jaar plaatsvinden”, stelde hij.

Oehlers werd in 2011 onder het bestuur van toenmalige voorzitter Ram Sardjoe gevraagd om lid te worden van de partij en ook mee te doen aan de bestuursverkiezingen toen. In het team van Santokhi werd hij toen gekozen als ondervoorzitter.

“Wij hebben een filosofie gehad en dat is door Chan consequent uitgedragen. En dat is dat we een politiek-maatschappelijke organisatie zijn binnen een Surinaamse setting en dan is het inderdaad niet meer van deze tijd dat je maar één etnische groep omvat. Maar dat je moet gaan voor alle etniciteiten en multireligieuze groepen in het land. En dat hebben wij omgezet in een partij filosofie en uitgedragen.

Initieel ging het vrij moeizaam, maar langzamerhand is dat wel uitgegroeid tot een echte multi-etnische en multireligieuze partij. We zijn er nog lang niet. Het zal nog even duren”, aldus de politicus.