Dronken bestuurder veroorzaakt ravage bij benzinestation: pick-up slaat om na wilde inhaalmanoeuvre

Een gevaarlijke inhaalactie op de Martin Luther Kingweg is zaterdag uitgelopen op een zware aanrijding waarbij vier voertuigen betrokken raakten en meerdere inzittenden letsel opliepen. De grootste klap kwam van een roodgelakte pick-up, die na een botsing met een Suzuki Swift de controle verloor, van de weg raakte en op de westelijke berm op zijn zijde tot stilstand kwam.

De aanrijding werd door politieambtenaren van bureau Paranam aangetroffen tijdens surveillance ter hoogte van Mike’s benzinestation. Naast de omgeslagen pick-up waren ook een Suzuki Swift, een Toyota Vitz en een Ford Ranger bij het ongeval betrokken. Alle voertuigen reden over de Martin Luther Kingweg vanuit de richting van Powaka en waren onderweg naar Latour.

Volgens het voorlopig onderzoek wilde de bestuurder van de Suzuki Swift ter hoogte van het benzinestation rechts afslaan en gaf daarvoor tijdig richting aan. Het verkeer dat daarachter reed, verminderde daarop snelheid. Juist op dat moment besloot de bestuurder van de roodgelakte pick-up met hoge snelheid in te halen.

Die manoeuvre ging mis. De pick-up ramde de Suzuki Swift, waarna de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het voertuig belandde vervolgens in de berm en sloeg om. Het incident zorgde voor een chaotisch tafereel op de weg, waarbij meerdere personen in de betrokken voertuigen verwondingen opliepen.

Tijdens het politieonderzoek bleek bovendien dat de bestuurder van de pick-up onder invloed van alcohol verkeerde. De man vertoonde duidelijke tekenen van dronkenschap en werd overgebracht naar het politiebureau, waar hij een schrijftest moest ondergaan. Daarna is hij naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht voor een bloedalcoholtest.

De gewonden kregen formulieren mee voor een geneeskundige verklaring en zijn eveneens verwezen naar de Spoedeisende Hulp. Het voertuig van de verdachte is in beslag genomen voor herkeuring en door een sleepdienst afgevoerd.

De politie zet het onderzoek in deze zaak voort.