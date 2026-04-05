D-TV Express domineert YouTube-landschap onder Surinaamse mediakanalen

Waar traditionele televisie in Suriname jarenlang de toon zette, verschuift de aandacht van kijkers steeds vaker naar online platforms. Vooral op YouTube is een duidelijke verandering zichtbaar: nieuwe mediakanalen winnen terrein, terwijl klassieke zenders moeite hebben om dezelfde impact te maken.

Uit een analyse van Surinaamse mediakanalen op YouTube blijkt dat D-TV Express momenteel tot de best presterende spelers behoort. Het platform weet met name door straatinterviews, actualiteiten en direct inspelen op maatschappelijke thema’s hoge kijkcijfers per video te realiseren.

Video’s behalen regelmatig tienduizenden tot zelfs meer dan honderdduizend views, wat binnen de relatief kleine Surinaamse markt als significant wordt beschouwd.

Traditionele zenders zoals STVS, ABC Suriname, Apintie Televisie en ATV Suriname blijven weliswaar sterk op televisie, maar lijken op YouTube minder goed aan te sluiten bij het kijkgedrag van een jongere en digitaal actieve doelgroep. Hun content, vaak bestaande uit volledige uitzendingen of traditioneel nieuws, genereert over het algemeen minder interactie en lagere kijkcijfers per video.

De groei van online mediaconsumptie in Suriname wordt mede gedreven door het toenemende gebruik van smartphones en sociale media. Kijkers kiezen steeds vaker voor korte, direct relevante en makkelijk deelbare content. Juist daarin onderscheiden nieuwere spelers zich.

Media-experts stellen dat het succes op YouTube niet alleen afhangt van het aantal abonnees, maar vooral van engagement: hoe vaak video’s worden gedeeld, bekeken en besproken. In dat opzicht lijkt D-TV Express een sterke positie te hebben verworven binnen het digitale medialandschap van Suriname.

De ontwikkeling onderstreept een bredere trend: de verschuiving van traditionele televisie naar digitale platforms. De verwachting is dat mediabedrijven die zich snel aanpassen aan deze verandering, hun positie verder zullen versterken, terwijl anderen het risico lopen terrein te verliezen.

Met deze evolutie lijkt YouTube zich steeds meer te ontwikkelen tot een belangrijk strijdtoneel voor mediabedrijven in Suriname.