Brunswijk: “Gado strafu mi; NDP yagi mi leki wan dagu”

ABOP-leider Ronnie Brunswijk stelt dat hij in 2015 door God is afgestraft voor het feit dat hij in 2010 het Nieuw Front, met daarin ook de VHP, heeft overgeslagen om met de NDP van Desi Bouterse te gaan samenwerken. Brunswijk merkte op een prettige samenwerking met de VHP in de periode 2005 en 2010 te hebben gehad, maar na de samenwerking met de NDP in 2015 uiteindelijk als een hond te zijn weggejaagd door de NDP.

“A ben switi… mi ben wroko switi nanga den. Dan mi go wroko nanga NDP. Mi srefi broko te mi go wroko nanga NDP, want Gado strafu mi. Te mi go wroko nanga NDP na te NDP yagi mi leki wan dagu”, zei Brunswijk zaterdagavond tijdens de rouwzitting van de overleden ex-president Chandrikapersad Santokhi op zijn residentie te Lelydorp.

Brunswijk merkte op Santokhi bijzonder dankbaar te zijn voor het nakomen van afspraken en de goede behandeling die hij van hem kreeg tussen 2020 en 2025. Ondanks het feit dat de twee soms niet op één lijn zaten en er vaak ook ruzie ontstond, kwamen zij er uiteindelijk toch uit.

Volgens de ABOP-leider is er veel gedaan in de periode van Santokhi. Een van deze zaken is de aanpak van de enorme achterstand in het binnenland van Suriname. “Daar heb ik heel veel gezien. Wanneer het ging om het binnenland had ik altijd de zegen van deze president. We hebben vanaf Commewijne tot Albina verlichting gebracht. Jarenlang zaten we in het donker.

Op mijn geboorteplaats had ik tot mijn 61ste jaar geen elektriciteit. Toen Chan president werd, heb ik onder hem gewerkt zodat we 1 maal 24 uren elektriciteit kregen over de gehele weg. We kregen ook water. Vanaf Atjoni tot het laatste dorp is er 1 maal 24 uren elektriciteit… onder leiding van Santokhi”, aldus Brunswijk.

Brunswijk vertelde de aanwezigen dat de vriendschap tussen hem en Santokhi heel sterk was. Hij beloofde de VHP dat de band tussen hen en de ABOP zal voortbestaan. “Ook al hoort de NDP het, ze mogen. ABOP en VHP gaan gewoon door. Santokhi en ik hadden vele afspraken gemaakt over wat we samen zouden kunnen doen voor Suriname. Maar ja, God bepaalt. En wij kunnen daar niets aan doen”, aldus Brunswijk.