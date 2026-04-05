Bromfietser slaat hoofd tegen achterruit auto na aanrijding

Een bromfietser is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto op de kruising van de Frederikshoop- en Mawakaboweg in Suriname.

Volgens getuigen reed de bromfietser met hoge snelheid achter de wagen aan en merkte hij te laat dat de autobestuurder bij de kruising afsloeg.

De bromfietser remde krachtig af, maar klapte toch tegen de wagen aan. De bestuurder vloog van zijn rijtuig en sloeg zijn hoofd hard tegen de achterruit van de auto.

De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. De bromfietser werd per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht.

Het onderzoek van de aanrijding duurt voort.