16-jarige studente slaat oom met ijzeren staaf op hoofd en wordt aangehouden

De Surinaamse politie heeft zaterdag de 16-jarige studente Conderishia M. aangehouden op verdenking van zware mishandeling van haar oom, de 35-jarige R.M. Het incident vond plaats aan de Leliendaalweg in Suriname.

De zaak kwam aan het licht nadat R.M. op maandag 23 maart aangifte deed bij de politie. Volgens de aangever was hij bij een kapperszaak toen hij werd gebeld door zijn vriendin, die hem vertelde dat zijn nicht, de moeder van de studente, zich agressief zou gedragen tegenover zijn kinderen. Daarop ging hij direct naar zijn woning om na te gaan wat er aan de hand was.

Eenmaal thuis sprak hij zijn nicht, met wie hij op hetzelfde adres woont, aan en vroeg haar om uitleg. Vervolgens ontstond een felle woordenwisseling, waarbij ook de kinderen van de vrouw, Conderishia en Justin, zich in het conflict mengden.

Volgens de aangever liep de situatie daarna uit de hand. Conderishia zou eerst een voorwerp hebben gegrepen, dat door een familielid van haar werd afgepakt. Kort daarna nam zij opnieuw een zwarte ijzeren staaf ter hand en sloeg zij haar oom met kracht op het hoofd.

Door de slag liep het slachtoffer een barstwond op, waarbij zichtbaar bloed vrijkwam. Ook klaagde hij over pijn als gevolg van het incident.

De verdachte verklaarde gisteren na haar aanhouding tegenover de politie: “Ik heb mijn oom inderdaad geslagen met een ijzeren staaf, nadat hij mij eerst in mijn gezicht heeft geslagen tijdens een woordenwisseling.”

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de studente door de politie in verzekering gesteld.