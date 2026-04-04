Vijf mannen in Albina aangehouden na wisselen van valse USD 1.400

De politie van Albina heeft op donderdag 26 maart de verdachten S.M., P.J., D.J., A.R. en S.W. aangehouden ter zake valsheid in muntspeciën en bankbiljetten.

De aanhoudingen volgden nadat een winkelier diezelfde dag aangifte had gedaan van valse Amerikaanse dollars. Eerder op de dag hadden vijf mannen een bedrag van USD 1.400 aan vervalste bankbiljetten gewisseld en hiervoor een tegenwaarde van in totaal SRD 51.800 ontvangen.

Na sluitingstijd ontdekte de winkelier bij controle dat de 14 bankbiljetten van elk USD 100 vals bleken te zijn, meldt de politie van Regio Oost Suriname.

Aan de hand van camerabeelden uit de winkel konden de vijf verdachten worden geïdentificeerd, waarna zij zijn opgespoord en aangehouden.

Na voorgeleiding bij een hulpofficier van justitie zijn de verdachten, in overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld.

Het onderzoek van de politie duurt voort.