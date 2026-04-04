Truck met houtblokken rolt van ponton in Surinamerivier, tweede incident in korte tijd

Een met houtblokken beladen truck is donderdag 2 april grotendeels van een drijvend ponton te Jaikreek in de Suriname rivier gerold. Het incident is het tweede in ruim een maand tijd. Op 26 februari kantelde een met houtblokken beladen truck van een ponton in de rivier.

De politie van Atjoni kreeg een melding van een bedrijfsongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Op de locatie werden de agenten opgevangen door een man, geïdentificeerd als A.H., die hen naar de plek van het voorval leidde.

De politie trof een ponton aan waarop een met houtblokken beladen truck stond. De voorzijde van het voertuig (de cabine) bevond zich nog deels op het ponton, terwijl de achterzijde in de rivier hing.

A.H. verklaarde dat het ongeval vermoedelijk is veroorzaakt doordat arbeiders onvoldoende voorzorgsmaatregelen hadden getroffen. Hierdoor kon de zwaar beladen truck naar achteren rollen en grotendeels in het water terechtkomen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie heeft de zaak in onderzoek.

