Tranga Rugie schrijft geschiedenis met uitverkochte show in Rotterdam

Met een uitverkochte show in het Zuidpleintheater in Rotterdam heeft Tranga Rugie een opvallende mijlpaal bereikt binnen de kaseko- en kawinascene. Wat het publiek kreeg voorgeschoteld, ging volgens kenner Karoe Adely duidelijk verder dan een gewoon optreden: het werd een strak opgebouwde totaalproductie waarin muziek, presentatie en uitstraling samenkwamen.

De avond viel niet alleen op door de volle zaal, maar ook door de verzorgde aanpak op het podium. De artiesten verschenen stijlvol gekleed en de productie liet bovendien een brede etnische samenstelling zien. Daarmee kreeg het optreden niet alleen muzikaal, maar ook visueel een sterk karakter.

Over de kwaliteit van de muziek bestond volgens de informatie weinig discussie. Tranga Rugie staat bekend als een actieve artiest met een band die hecht op elkaar is ingespeeld en een eigen stijl heeft ontwikkeld. Dat niveau werd tijdens de show opnieuw overtuigend neergezet.

Juist daar zit volgens de beschrijving de historische waarde van deze avond. Hoewel er elk jaar meerdere kaseko- en kawina-evenementen in theaters plaatsvinden, draaien die vaak om muziek en artiesten uit eerdere generaties. Dat houdt het erfgoed levend, maar onderscheidt zich van wat in Rotterdam gebeurde.

Bij deze productie stond namelijk een nog actieve kaseko-artiest met een eigen repertoire en actuele populariteit centraal. En precies dat maakt het moment bijzonder. Volgens de aangeleverde informatie is het voor het eerst sinds 1998 dat zo’n actieve kaseko-act opnieuw op deze manier een theatermijlpaal bereikt.

De vorige keer dat zo’n doorbraak werd genoteerd, was in 1998 met Yakki Famirie. Die wist toen op basis van het succes van het album Gowtu, uitgebracht door EMI en gearrangeerd door de uit Chili afkomstige pianist Juan Navia, door te stoten naar verschillende theaters, wereldpodia en zelfs het North Sea Jazz Festival in 1999.

Dat plaatst de prestatie van Tranga Rugie in een breder perspectief. De uitverkochte show in Rotterdam wordt daarmee niet alleen gezien als een persoonlijk succes, maar ook als een krachtig signaal dat kaseko, wanneer het op hoog niveau wordt gebracht, nog altijd bestaansrecht heeft op grote en internationale podia. (Bron: Karoe Adely)