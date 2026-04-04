Man verlaat café dronken en rijdt auto kapot

In de vroege ochtend van Goede Vrijdag heeft een dronken bestuurder een Toyota Mark X kapotgereden aan de Eduard Brumastraat in Suriname.

De man verliet het Blue Grand Café in beschonken toestand en nam vervolgens plaats achter het stuur van de auto. Kort na vertrek reed hij het voertuig kapot bij de uitgaansgelegenheid.

Na het incident reed de bestuurder door, maar kwam uiteindelijk tot stilstand bij Zwembad Parima, waar het voertuig niet verder kon rijden.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Het voertuig werd door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.

De bestuurder werd overgebracht naar het bureau voor verdere afhandeling van de zaak.