Man (62) vast na negeren beschermingsbevel en aanhoudende terreur in huiselijke sfeer

Een 62-jarige man uit Wanica is donderdag door de politie in Suriname in verzekering gesteld nadat hij een tegen hem uitgevaardigd beschermingsbevel naast zich neerlegde. De zaak kreeg een ernstig karakter doordat de man volgens de politie ondanks duidelijke afspraken bleef weigeren de woning te verlaten en zijn echtgenote het leven ondraaglijk maakte.

De vrouw had al in april van vorig jaar een beschermingsbevel tegen haar echtgenoot aangevraagd en ook toegewezen gekregen. De bedoeling was dat de man de woning uiterlijk in juli 2025 zou ontruimen. Toch gebeurde dat niet. Volgens de beschikbare informatie bleef hij ondanks herhaalde verzoeken van zijn echtgenote gewoon in het huis en gaf hij geen gehoor aan de gemaakte afspraken.

Daarmee bleef het niet bij het negeren van een officiële maatregel. Uit de informatie van de politie blijkt dat de man ervoor koos zijn echtgenote in de thuissituatie verder onder druk te zetten, waardoor de situatie voor haar onhoudbaar werd. Toen zij het niet langer aankon, stapte zij opnieuw naar de politie om aangifte te doen.

Na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte, aangeduid met de initialen H.B., op donderdag 2 april 2026 in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak is in handen van de afdeling Huiselijk Geweld Wanica.