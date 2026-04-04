Lab-prikpunt en apotheek in Corantijn geopend voor zorg dichter bij huis

Het Mungra Medisch Centrum (MMC) heeft donderdag zijn zorgaanbod in het westen van Nickerie verder uitgebreid met de opening van een nieuw lab-prikpunt en een apotheek op het terrein van het BO-kantoor in Corantijn. Met deze uitbreiding worden ongeveer 7.500 bewoners in het gebied beter bediend.

Dankzij de nieuwe faciliteiten kunnen inwoners voortaan dichter bij huis terecht voor bloedafname en het inleveren en ophalen van medicatie. Dit betekent een aanzienlijke vermindering van reistijd en transportkosten voor patiënten.

Volgens Zorida Mohamed van de directie van MMC past deze ontwikkeling binnen het bredere beleid om de gezondheidszorg te decentraliseren. Het doel is om medische diensten toegankelijker en efficiënter te maken voor gemeenschappen buiten de stedelijke centra.

Met de ingebruikname van het lab-prikpunt en de apotheek is het vanaf vandaag mogelijk voor bewoners in Corantijn en omgeving om snel en eenvoudig gebruik te maken van essentiële medische zorg in hun eigen regio.