Keukenbrand verwoest houten huis; 12 bewoners dakloos

Een woning aan de Henriette Steeg 2 in Suriname is vrijdag volledig in vlammen opgegaan.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de brandweer bij aankomst een laagbouwwoning, volledig opgetrokken uit hout, aantrof die al in lichterlaaie stond.

Ondanks het snelle optreden van de Surinaamse brandweer kon niet worden voorkomen dat de woning volledig afbrandde. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Volgens Pinas is de brand ontstaan tijdens kookwerkzaamheden in de keuken. Daarbij zou een gasleiding zijn losgeraakt, waarna grote vlammen ontstonden. Het vuur verspreidde zich vervolgens razendsnel door de houten constructie van de woning.

Het huis werd bewoond door in totaal 12 personen. Zij zijn door de brand alles kwijtgeraakt, aangezien ook de volledige inboedel in de vlammen verloren ging.