Doekhie over minister Noersalim: “HVB was niet eens een kwart zetel waard”

Gewezen NDP-parlementariër Rashied Doekhie stoort zich enorm aan de werkwijze vanuit het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt in Suriname (LVV) dat onder leiding staat van minister Mike Noersalim. Volgens de NDP’er gaat de bewindsman alleen met schurken en bandieten die het land in het verleden hebben beroofd op stap, waardoor veel zaken worden gefrustreerd.

Doekhie vindt dat de HVB, die onder de vleugel van de NDP aan de afgelopen verkiezingen deelnam, helemaal geen ministerie verdiende. Dat is volgens hem nu ook te merken aangezien er een complete rotzooi ervan wordt gemaakt op LVV en het duidelijk is welke politieke partij het meest te zeggen heeft daar.

“Er is geen strijd tussen de NDP en HVB. Het verschil is te groot. HVB zit te ploeteren en tegen te stribbelen. Dat is hun modus operandi. Ze waren niet eens een kwart zetel waard. Dankzij deze president, de voorzitter van de NDP die over haar hart heeft gestreken, zijn de mensen meegenomen

Ze hebben een zetel gehad en een ministerie dat ze van nergens verdienen. Kijk wat er gebeurd nu? Ze maken er een complete rotzooi van. HVB bestaat niet. Wat is HVB? HVB is een naam”, zei Doekhie in een interview op RTV.

Volgens de NDP’er heeft de minister uiteraard een verleden wat niet rooskleurig is, maar hij heeft een kans gehad om te herstellen. Helaas ziet hij dat niet gebeuren. “Kijk wat er gebeurd met Wakay. Wie levert olie daar? Het zijn toch de mensen van de minister die daar gezet is. En ze gaan die olie zelf leveren. Kijk wat met het bestuur is gebeurd. Waarom praat u niet met een paar van de bestuursleden? Over hoe ze op een zijspoor zijn gezet. Meneer Manglie heeft ook recht op mest, want ook hij plant rijst. Maar de mensen hebben hem in een brief laten weten dat hij niet in aanmerking komt ervoor. Waar gaan we naartoe? Wat gebeurd er?”, aldus Doekhie.

Doekhie adviseert Noersalim om ook een quickscan van zijn eigen werkwijze te doen nu hij eenmaal bezig is zaken te onderzoeken van zijn voorganger Parmanand Sewdien. “Het is nu al tijd voor deze minister om een quickscan te maken over zichzelf en de mensen om hem heen. Laten wij eerlijk zijn. Men schreeuwt hier in Nickerie dat 21.000 hectaren zijn ingezaaid. Waar? Ik heb met grote en kleine boeren gesproken en iedereen komt in de buurt van 12.000 hectaren. Waarom moet men dan liegen om naam te maken?

In de afgelopen vijftig jaar is nog nooit zo weinig ingezaaid. En als er bijvoorbeeld 21.000 zou zijn ingezaaid, waarom ga je dan 60.000 balen kunstmest importeren? Met geld van de overheid, terwijl de overheid heeft beloofd om 1 zak per hectare. Je zou dan 12.000 moeten hebben besteld. Laat deze minister en de dieven om hem heen mij komen vertellen waar de rest van de kunstmest is. Ik praat over bijna 280 miljoen SRD aan belastinggelden van de samenleving. Pe a moni go?”, aldus Doekhie.

De Surinaamse politicus beweert dat deze kunstmest van iemand is gekocht die een oude voorraad van jaren in Berbice had liggen. “Dat ding kon niet worden verkocht en ze hebben het voor een habbekrats gekocht en naar Suriname gebracht. En wanneer deze dingen gebeuren, dan moeten niet alleen de vorige dieven gepakt worden maar ook de actuele”, aldus Doekhie.