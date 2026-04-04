Chery zet streep onder interlandcarrière bij Suriname na mislopen WK-droom

Tjaronn Chery heeft besloten te stoppen als international van Suriname. De 37-jarige middenvelder, die afgelopen week als aanvoerder met Natio net naast een plek op het WK greep, noemt dat gemiste doel een pijnlijk moment dat hem zal bijblijven.

Via Instagram liet Chery weten dat het spelen voor Suriname voor hem voelde als een onwerkelijke droom. Vooral de mogelijkheid om zich met het land voor het WK te plaatsen, betekende veel voor hem.

Die hoop spatte echter uiteen nadat Suriname in de halve finale van de play-offs met 2-1 verloor van Bolivia.

De NEC-speler, die tien interlands voor Suriname achter zijn naam heeft staan, kijkt ondanks de teleurstelling met trots terug op de ontwikkeling van het team. Volgens hem is er een sterke nieuwe generatie in aantocht, die hij vanaf nu met vertrouwen zal volgen.

In zijn afscheidsboodschap sprak Chery ook zijn dankbaarheid uit voor de steun die hij heeft ontvangen. Hij benadrukte dat hij altijd veel liefde en waardering heeft gevoeld van Surinamers en andere supporters die hem als speler zijn blijven steunen.