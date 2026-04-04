Automobilist bij thuiskomst onder schot beroofd van auto en geld

Een automobilist is afgelopen nacht bij thuiskomst aan de verlengde Gobajolaan in Suriname overvallen door twee gemaskerde en gewapende criminelen.

Vernomen wordt dat de 43-jarige G.A. met zijn voertuig thuis aankwam. Nadat hij zijn auto had geparkeerd en was uitgestapt, werd hij plotseling door het duo overvallen.

Een van de daders was gewapend met een vuistvuurwapen. Hij loste intimidatieschoten en hield het slachtoffer vervolgens onder schot. Onder bedreiging beroofden de criminelen hem van zijn bezittingen en reden zij weg in zijn grijze Toyota Vitz.

De daders maakten een halsketting, een schoudertas met daarin 2.000 Surinaamse dollars, zijn mobiele telefoon en persoonlijke documenten buit.

Het slachtoffer bleef ongedeerd. De politie van Houttuin en diverse andere eenheden werden ingeschakeld en stelden een onderzoek in.

De daders zijn vooralsnog voortvluchtig. Er wordt gewerkt aan hun opsporing en aanhouding.