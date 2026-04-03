Rishanu Santokhi open over overlijden vader: ‘Ik neem op mijn eigen manier afscheid’

Rishanu Santokhi was woensdagmiddag te gast op Radio Awaaz, waar hij in een vraaggesprek inging op het overlijden van zijn vader, oud-president van Suriname Chan Santokhi. Op de dag van het overlijden was hij ook al te zien in een live interview, waarbij zijn opvallend nuchtere optreden de aandacht trok. Op sociale media werd opgemerkt dat hij weinig emotie toonde en zelfs glimlachte (foto), terwijl zijn vader kort daarvoor was overleden.

In het radiogesprek gaf Rishanu meer achtergrond bij zijn houding en de relatie die hij met zijn vader had. Volgens hem was Chan Santokhi thuis dezelfde strenge man als in zijn publieke leven. Hij omschreef hem als een politieman in houding en optreden, ook binnen het gezin. Van een hechte vader-zoonrelatie was volgens hem geen sprake.

Rishanu vertelde dat zijn vader materieel goed voor hem heeft gezorgd, maar dat hij sympathie, emotionele warmte en compassie heeft gemist. Ook zei hij dat zij weinig dingen samen deden. Tegelijk wilde hij niet alleen een negatief beeld schetsen. In moeilijke momenten was zijn vader er volgens hem wel voor hem, en ondanks de afstand bewaart hij ook mooie herinneringen aan hem.

Een van de meest waardevolle herinneringen is volgens Rishanu dat zijn vader hem heeft geholpen aan zijn eigen woning. Als zijn vader iets zou kunnen overdoen, dan zou hij volgens hem waarschijnlijk meer tijd en aandacht aan zijn gezin hebben besteed.

Verder gaf Rishanu aan dat zijn vader in de afgelopen tien jaar zichtbaar veranderde. Sinds Chan Santokhi voorzitter van de VHP werd, kwam hij volgens hem meer in contact met hindoe-groeperingen en werd hij steeds religieuzer. Zelf zegt Rishanu op een rooms-katholieke school te hebben gezeten en christen te zijn. Juist in donkere periodes van zijn leven heeft hij veel steun gevonden in zijn geloof.

Vanuit die overtuiging zal hij ook niet deelnemen aan de traditionele hindoe-rol van de zoon tijdens het uitvaartproces van zijn vader. Rishanu maakte duidelijk dat hij geen deel zal uitmaken van rituelen zoals het zitten bij het vuur of het kaal scheren van zijn hoofd. Hij benadrukte dat hij op zijn eigen geestelijke manier afscheid neemt.

Volgens hem betekent de dood vanuit christelijk perspectief niet het definitieve einde. Hij stelde dat zijn vader voor hem voortleeft in een tweede leven. Vanuit die gedachte gaf hij ook mee dat het leven verdergaat en dat mensen niet te lang in verdriet moeten blijven hangen.