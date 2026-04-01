Woordenwisseling tussen luitenant-kolonel en naaimachinemonteur leidt tot aanhouding

In Suriname is een luitenant-kolonel aangehouden nadat de politie een melding had ontvangen over een man die zich aan de Wanestraat agressief gedroeg, waarbij mogelijk sprake zou zijn geweest van vuurwapengebruik.

De 34-jarige luitenant-kolonel werd door leden van het Quick Response Team (QRT) aangehouden en overgebracht naar het politiebureau Flora. Het incident is vastgelegd op camerabeelden. Daarop is te zien dat de monteur zich druk maakte, waarna de luitenant-kolonel daarop reageerde.

De monteur verklaarde dat hij onder de trui van de verdachte een wapen had gezien en zich daardoor bedreigd voelde. Vervolgens schakelde hij de Surinaamse politie in.

Na afstemming met de auditeur-militair werd de luitenant-kolonel voorgeleid en daarna heengezonden. Volgens de commandant Recherche van de Militaire Politie (MP) is op de beelden namelijk niet te zien dat sprake was van een strafbaar feit of dat er daadwerkelijk een wapen is getrokken.