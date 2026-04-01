Mathoera: “Dienstbaarheid aan Suriname is legacy van Santokhi”

“Dienstbaarheid aan dit land.” Dat is volgens parlementariër en oud-minister Krishna Mathoera de legacy die wijlen Chandrikapersad Santokhi nalaat. Mathoera heeft in haar lange carrière bij de politie en daarna in de politiek ruim 42 jaar met Santokhi gewerkt.

“42 jaar heb ik met hem gewerkt. Het is niet één dag, maar 42 jaar. Eén ding wat ik hem elke keer zei, is: je hebt het grootste deel van je tijd gegeven aan dit land. In alle functies. Of hij nu politieofficier was, minister van Justitie en Politie, voorzitter van de VHP, voorzitter van CICAD, DNA-lid of president.

In de politiek is er echter een regel dat, wat je ook doet voor dit land, je niet altijd iedereen tevreden kan stellen”, aldus Mathoera op TBN.

Volgens de politica verkeren veel personen nog in shock en kunnen zij nog steeds niet geloven dat het oud-staatshoofd niet meer in leven is. Het overlijden van Santokhi is volgens de VHP’er een groot verlies, niet alleen voor de politiek, maar voor geheel Suriname.

Met het overlijden van Santokhi komt er tegelijkertijd ook een plek vrij in De Nationale Assemblee (DNA). Wanneer wordt gekeken naar de kandidatenlijst van de afgelopen verkiezingen, dan zou nummer 18 Johnny Kasdjo (967 stemmen) de eerstvolgende kandidaat zijn die Santokhi in DNA moet opvolgen.

Indien Kasdjo niet bewilligt, krijgt nummer 19 Shanti Oedairadjsingh (163 stemmen) de kans om dat te doen.