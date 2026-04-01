Cyriel scoort met ‘Gafa’: nummer heel warm ontvangen door samenleving

Artiest Cyriel heeft een nieuw nummer uitgebracht dat volgens hem nu al heel warm wordt ontvangen binnen de Surinaamse gemeenschap. Met zijn track ‘Gafa’ kiest hij bewust voor een positieve boodschap: een ode aan vrouwen die volgens hem te weinig erkenning krijgen.

In het nummer richt de zanger uit Suriname zich op vrouwen die zelden complimenten ontvangen of waardering voelen. “Dit lied is voor hen die nooit ‘ik hou van je’ hebben gehoord of nooit bloemen hebben gekregen,” laat hij weten. Met ‘Gafa’ wil hij juist die groep centraal stellen en in het zonnetje zetten.

De titel van het nummer heeft volgens Cyriel een diepere betekenis. ‘Gafa’ staat in het lied voor een vrouw die straalt, haar eigen pad bewandelt en haar kracht uitstraalt met stijl en zelfvertrouwen. “Ze doet wat ze moet doen en verdient elk compliment,” aldus de artiest.

Naast het muzikale aspect bevat het nummer ook een duidelijke boodschap. Cyriel benadrukt het belang van zelfwaarde en zelfkennis. Volgens hem ligt de kracht van een vrouw in het kennen van haar eigen waarde en status. “Als je weet wie je bent en stevig staat in je karakter, dan gaan deuren vanzelf voor je open.”

Met ‘Gafa’ probeert de artiest niet alleen een hit te scoren, maar ook een gevoel over te brengen: erkenning, respect en waardering voor vrouwen die dat volgens hem meer dan verdienen.