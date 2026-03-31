Van Samson: “Santokhi zag grote potentie in mij en wilde grote dingen samen doen”

Volgens parlementariër Cedric van Samson is het overlijden van Chandrikapersad Santokhi vooral een groot verlies voor de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), aangezien het onder zijn leiding is geweest dat deze partij is uitgegroeid tot de grootste politieke partij van Suriname.

“Wij moeten met zijn allen onderkennen dat onder leiding van Chandrikapersad Santokhi de VHP is uitgegroeid tot de grootste partij en de verkiezingen toen heeft gewonnen in 2020”, zei Van Samson in een interview op Stanvaste Radio. De politicus merkte op dat hij de oud-president in 2014 leerde kennen. Daarbij zou Santokhi hem hebben aangegeven veel potentie in hem te zien en grote dingen samen met hem te kunnen doen.

“Wij schudden elkaar de hand en hij zei: ‘ik word president als jij parlementariër wordt’. En precies dat is ook gebeurd in 2020. Er is een andere band tussen Santokhi en Van Samson geweest”, stelde de VHP’er verder.

Volgens Van Samson is hij pas in 2019 in de VHP gestapt. Zo was er altijd goed contact tussen de twee en werd hij altijd door Santokhi gebeld wanneer er kritiek over hem bij Santokhi werd geleverd.

“Dus het doet je wel wat wanneer iemand die zoveel mensen bij elkaar heeft kunnen brengen… een grote leider brengt mensen bij elkaar. En als je van hem hebt gehouden of niet, maar Santokhi was in staat om de VHP te brengen van een partij van 9 zetels naar 20 zetels. En dat is een feit. Het is ook dezelfde Santokhi als president die ervoor gezorgd heeft dat wij het IMF-programma hebben afgewerkt. Iets dat andere presidenten met 26 zetels niet hadden kunnen doen, heeft deze president toen wel kunnen doen. En hij is mens en zal ook zijn fouten hebben gemaakt. En die had hij ook.

Dus als we zijn gegaan van 20 naar 17 zetels onder leiding van Santokhi, dan is hij toch een grote staatsman geweest. Want we zijn niet gegaan van 26 naar 16 zetels. Dus hij heeft toch bewezen dat hij de partij door hele moeilijke en turbulente tijden heeft kunnen leiden”, aldus Van Samson.