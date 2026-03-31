Van 1 april tot en met 15 juli is kwie kwie seizoen gesloten

SRD 2.000 boete voor vangen kwi kwi's in gesloten seizoen

Caribbean Paas Party

Van 1 april tot en met 15 juli is volgens de Visstandbeschermingswet in Suriname het kwie kwie seizoen voor alle soorten gesloten.

Het is verboden geburende deze periode deze vissoorten te kopen, te ruilen, ten geschenke aan te nemen, te verkopen, te leveren, te vervoeren, dan wel ten verkoop of ter aflevering of vanaf vier dagen na de aanvang tot het einde van deze periode uit enigerlei anderen hoofde onder zich te hebben.

Werken in de Caribbean

Daarnaast is het ook verboden om te allen tijde eieren (kuit) of eiernesten te vernielen, te verstoren, weg te nemen, te kopen, te verkopen, te leveren, te vervoeren, onder zich te hebben en ten verkoop of ter aflevering in voorraad te hebben.

Bij overtreding van het bovenstaande is de Wet Economische Delicten van toepassing. De vastgestelde boete is SRD 100 per vis.

De Surinaamse autoriteiten doen een beroep op kwie kwie vangers en verkopers om rekening te houden met het gesloten seizoen.

shop now
Caribbean Paas Party

BORGOE meets PARBO indoor Festival