Vaessen mag niet spelen na keuze voor Surinaamse nationaliteit

FC Groningen kan voorlopig nog geen beroep doen op doelman Etienne Vaessen. De club heeft nog altijd geen uitsluitsel over zijn situatie en wacht op een werkvergunning, waardoor de keeper voorlopig ook niet op het trainingsveld verschijnt. Dat meldt RTV Noord.

De onzekerheid ontstond nadat duidelijk werd dat Vaessen, die in 2024 koos voor een interlandloopbaan bij Suriname, mogelijk zijn Nederlandse nationaliteit heeft verloren doordat hij vrijwillig een andere nationaliteit aannam.

Volgens algemeen directeur Frank van Mosselveld was de doelman zich er niet van bewust dat hij dit zelf bij de Nederlandse autoriteiten had moeten melden. De club stelt dat Vaessen daarbij te goeder trouw heeft gehandeld.

Bij zijn komst naar Groningen in de zomer van 2024 beschikte Vaessen nog over zowel een Nederlands als Surinaams paspoort. Op basis van zijn Nederlandse reisdocument werd hij destijds geregistreerd bij de KNVB en werd ook zijn contract opgesteld.

De zaak kwam in een stroomversnelling nadat NAC Breda bij de KNVB vragen stelde over de speelgerechtigdheid van Go Ahead-speler Dean James. Hoewel het competitiebestuur niet van plan is reeds gespeelde wedstrijden ongeldig te verklaren, zijn clubs wel opgeroepen voorlopig alleen spelers op te stellen van wie de status volledig vaststaat.

Mocht blijken dat Vaessen inderdaad niet langer de Nederlandse nationaliteit heeft, dan geldt hij als speler van buiten de Europese Unie. In dat geval zijn een verblijfs- en werkvergunning vereist en zou bovendien een minimum brutosalaris van 600.000 euro gelden. FC Groningen hoopt op korte termijn duidelijkheid te krijgen.