Twee Chinese mannen dood binnengebracht bij SEH; mogelijk sprake van gasvergiftiging

Twee Chinese jongemannen zijn maandagochtend dood binnengebracht op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, terwijl twee andere slachtoffers in kritieke toestand verkeren en voortdurend moeten overgeven. De politie vermoedt dat sprake is van een gasvergiftiging, die zich onder nog onduidelijke omstandigheden heeft voorgedaan in Para.

Vernomen wordt dat de twee overledenen bij aankomst al duidelijke tekenen van lijkstijfheid vertoonden. Daaruit kan worden afgeleid dat zij reeds enkele uren eerder waren overleden. Het gaat om de slachtoffers Hu Pengfei en Hu Tengfei, van wie de verblijfplaats in Suriname vooralsnog niet bekend is.

Naast de dodelijke slachtoffers zijn nog twee andere Chinese mannen opgenomen op de afdeling Spoedeisende Hulp. Hun identiteit kon nog niet worden vastgesteld. Zij vertonen symptomen die wijzen op vergiftiging, waaronder hevig braken.

In totaal zijn vijf mannen, die als begeleiders van de groep worden beschouwd, overgebracht naar politiebureau Munder voor verhoor. De communicatie met deze personen verloopt moeizaam vanwege de taalbarrière.

Opvallend is dat de kleding van de begeleiders besmeurd was met cement. Dit doet vermoeden dat de groep betrokken was bij werkzaamheden, mogelijk in de bouwsector. De slachtoffers zouden bezig zijn geweest op een tot nu toe onbekende locatie in Para, waar zij vermoedelijk zijn blootgesteld aan een gevaarlijke gasconcentratie.

De zaak is inmiddels overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, die het onderzoek voortzet.