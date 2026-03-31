Rovers duiken uit de bosjes op en beroven borrelende man van gouden ketting

Een ontspannen borrel op een achtererf aan de Mawakaboweg in Suriname is afgelopen nacht abrupt veranderd in een brute beroving. Een 35-jarige man werd daar plotseling overvallen door twee rovers die vanuit een aangrenzende bosschage opdoken en er met een zware gouden halsketting vandoor gingen.

Volgens de eerste informatie zat het slachtoffer, A.J., samen met enkele vrienden op het erf te borrelen toen de situatie in een oogwenk omsloeg. De twee daders kwamen onverwachts uit de bosschage tevoorschijn, liepen rechtstreeks op de man af en rukten een gouden ketting van maar liefst 100 gram van zijn hals.

Na de roof kozen de verdachten onmiddellijk het hazenpad. Zij gingen er te voet vandoor en verdwenen opnieuw in het bos achter het erf, nog voordat omstanders goed konden beseffen wat er was gebeurd.

Opvallend is dat de daders volgens het slachtoffer niet gewapend waren. Ondanks de plotselinge aanval raakte hij niet gewond en werd hij ook niet mishandeld. Door de snelheid waarmee de beroving plaatsvond, kon hij zich achteraf geen duidelijk signalement of specifieke kledingomschrijving van de verdachten herinneren.

De politie van Santo Boma ging na de melding ter plaatse voor onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de twee mannen die vanuit het duister toesloegen en spoorloos verdwenen.