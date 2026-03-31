Rouwzittingen VHP na overlijden van Chan Santokhi; dagelijks eerbetoon in De Olifant’

Na het overlijden van VHP-voorzitter Chan Santokhi is in Suriname een reeks momenten vastgesteld waarop sympathisanten, partijleden en andere belangstellenden afscheid kunnen nemen en hun medeleven kunnen tonen.

De familie Santokhi en de Vooruitstrevende Hervormingspartij hebben met diepe droefheid bekendgemaakt dat Suriname met zijn heengaan een toegewijde leider, een principiële man en een markante zoon van het land verliest.

Wie persoonlijk stil wil staan bij het overlijden van Santokhi, kan vanaf vandaag terecht bij een rouwzitting aan de Rooslaan no. 2. De inloop begint om 19.30 uur, waarna van 20.00 tot 21.00 uur een officieel programma wordt afgewerkt.

Daarnaast wordt in het VHP-centrum ‘De Olifant’ aan de Jaggernath Lachmonstraat dagelijks een eerbetoon gehouden van 18.00 tot 20.00 uur. Daarbij krijgen ook verschillende zang- en culturele groepen de gelegenheid om een bijdrage te leveren, waardoor het afscheid een bredere en meer publieke invulling krijgt.

Vanaf woensdag 1 april 2026 wordt op dezelfde locatie ook een condoleanceregister geopend. Belangstellenden kunnen daar dagelijks tussen 10.00 en 14.00 uur hun medeleven vastleggen.

Over de crematie is op dit moment nog geen nadere informatie bekendgemaakt. De familie en de VHP spreken hun dank uit voor alle steun, gebeden en blijken van medeleven in deze voor hen zware periode.

Voor informatie over het condoleanceregister kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de VHP via telefoonnummer +597 494497 of mobiel +597 8779727.