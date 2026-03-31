Politie grijpt in bij Moengo Mall: 25-jarige bekent drugshandel aan buurtbewoners

Een handhavingsactie van de politie in Moengo heeft in het weekend direct resultaat opgeleverd. Tijdens het verwijderen van hangjongeren en ongewenste personen van drukke locaties, liep een 25-jarige man tegen de lamp met drugs en een fijnweger op zak.

Volgens de politie bekende hij ter plekke dat hij de verdovende middelen voor mensen uit de buurt verkocht bij de Moengo Mall.

De controle werd in de avonduren van zaterdag 28 op zondag 29 maart uitgevoerd door de politie van Regio Oost Suriname. De actie was gericht op het aanpakken van overlast op plekken waar zich geregeld groepen ophouden.

Bij de verdachte, die door de politie is geïdentificeerd als P.T., werden een hoeveelheid hasj, marihuana en een fijnweger aangetroffen. Juist die combinatie voedt het vermoeden dat het niet slechts om bezit ging, maar om actieve handel in drugs.

De man werd na zijn aanhouding voorgeleid en is op zondag 29 maart in verzekering gesteld. Zijn zaak is inmiddels overgedragen aan het politiebureau Moengo, dat het verdere onderzoek afhandelt.