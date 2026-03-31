Pas geopende Mining Training & Extension Center moet goudsector in Suriname drastisch verduurzamen

De opening van een nieuw trainingscentrum voor goudzoekers in Snesi Kondre markeert volgens de Surinaamse overheid een dringend keerpunt voor een sector die al jaren zware sporen nalaat in het binnenland. Juist in het Paamaka-gebied, waar kleinschalige goudwinning een belangrijke bron van inkomsten is, moet het pas geopende Mining Training & Extension Center (MTEC) laten zien dat het ook anders kan: met minder schade aan mens en milieu en zonder afhankelijkheid van kwik.

Dat de situatie ernstig is, werd bij de opening extra onderstreept door minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu. Hij noemde zijn bezoek aan het gebied ingrijpend en zei dat hij diep geraakt was door wat hij eerder vanuit de lucht had gezien. Volgens de bewindsman zijn de milieugevolgen van de kleinschalige goudwinning zo zichtbaar en ingrijpend, dat uitblijven van ingrijpen het risico op onomkeerbare schade met zich meebrengt. Hij sprak de hoop uit dat het nieuwe centrum in Snesi Kondre juist een voorbeeld wordt van hoe de sector in de praktijk kan veranderen.

Het nieuwe centrum is vrijdag 27 maart geopend en is het tweede MTEC in Suriname. Het maakt deel uit van het EMSAGS-project, dat zich richt op beter milieubeheer in de mijnbouwsector, met bijzondere aandacht voor de kleinschalige goudwinning. In het centrum moeten niet alleen goudzoekers, maar complete gemeenschappen worden getraind en geïnformeerd over duurzamere winningsmethoden en alternatieven voor het gebruik van kwik. Daarmee wil de overheid de stap zetten van praten over verduurzaming naar het daadwerkelijk aanbieden van praktische oplossingen in het veld.

Projectmanager Sandra Bihari benadrukte bij de opening dat een land dat kwikgebruik wil uitfaseren, de sector ook werkbare alternatieven moet bieden. Die gedachte vormt de kern van de MTEC-aanpak. In plaats van uitsluitend te focussen op controle en handhaving, wordt bewust gekozen voor samenwerking en toenadering. Instructeurs trekken het veld in om mijnwerkers ter plaatse te begeleiden bij efficiënter en milieuvriendelijker werken. Juist in een gebied als Snesi Kondre, waar voorzieningen beperkt zijn en goudwinning voor velen een levenslijn is, moet die aanpak sneller effect sorteren.

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen wees erop dat het gebrek aan alternatieve werkgelegenheid een van de grootste knelpunten blijft. Voor veel bewoners is de kleinschalige goudsector daardoor niet alleen belangrijk, maar ook noodgedwongen de voornaamste manier om in hun levensonderhoud te voorzien. Volgens hem moet de overheid daarom niet alleen praten over grenzen en regels, maar eerst echte alternatieven aanreiken, zowel voor inkomen als voor kwikvrije goudwinning. Pas daarna kan volgens hem duidelijk worden gezegd: tot hier en niet verder.

Het centrum in Snesi Kondre moet meer brengen dan alleen technische kennis. In samenwerking met partners zoals Newmont Suriname en Stichting Lobi Health Center worden ook gezondheidsdiensten naar het gebied gebracht, met bijzondere aandacht voor reproductieve zorg. Daarnaast moet de gemeenschap beter toegang krijgen tot overheidsdiensten. Er komt een politiepost en in het multifunctioneel centrum tegenover het MTEC worden onder meer burgerzaken, juridische ondersteuning en politiezorg aangeboden.

Het nieuwe MTEC is ondergebracht in een gerenoveerd gebouw van de voormalige School of Mining and Mineral Processing en is uitgerust met zonne-energie en regenwateropvang. Daarmee moet het centrum niet alleen praten over duurzaamheid, maar die ook zichtbaar in praktijk brengen. Na Brownsweg, waar sinds 2023 al een MTEC operationeel is, zet de overheid hiermee een volgende stap in haar poging om de kleinschalige goudsector structureel te veranderen en deze aanpak later ook naar andere gebieden uit te breiden.

