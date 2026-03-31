In tegenrichting rijdende e-biker doodgereden door pick-up

Een man op een e-bike is maandagavond doodgereden door een Ford Ranger pick-up nabij de hoek van de Amazone- en Porto Alegrestraat in Suriname.

Uit camerabeelden blijkt dat het slachtoffer tegen de rijrichting in over de Amazonestraat reed, in de richting van de Porto Alegrestraat. Niet ver van de hoek kwam hij in botsing met het aankomende voertuig.

Door de impact werd de e-biker meters verder weggeslingerd en kwam hij zwaargewond, gedeeltelijk onder een geparkeerd busje in de Porto Alegrestraat, terecht. De tweewieler belandde onder de pick-up op de Amazonestraat.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een ambulance werd ingeschakeld, maar bij aankomst constateerde het verplegend team dat het slachtoffer geen tekenen van leven meer vertoonde. De ziekenwagen keerde onverrichter zake terug.

Op het moment van schrijven is de Amazonestraat gedeeltelijk afgeloten. De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.