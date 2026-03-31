Gepensioneerde hoofdinspecteur Lloyd Tolud (62) overleden

De 62-jarige gepensioneerde hoofdinspecteur van politie Lloyd Tolud is vanmorgen overleden. De redactie van Waterkant.Net sprak met zijn dochter, die bevestigde dat haar vader vanmorgen plotseling onwel werd.

Hij woonde samen met zijn vrouw en zoon aan de Breinburgweg in Suriname. Er werd een ambulance ingeschakeld, die volgens de dochter pas na bijna een uur arriveerde. De familie geeft aan dat de hulp te laat op gang kwam.

Na aankomst op de Spoedeisende Hulp stelde de behandelend arts vast dat Tolud geen tekenen van leven meer vertoonde. Volgens de dochter vermoedt de familie dat hun dierbare is overleden aan een acute hartaanval.

Tolud bekleedde in zijn loopbaan onder meer de functie van hoofd van de Dienst Toezicht Cellenhuizen en was laatstelijk hoofd van de afdeling Vuurwapen. Twee jaar terug ging hij met pensioen.

Zijn gezin en familie verkeren in diepe shock na het plotselinge heengaan van hun dierbare.

