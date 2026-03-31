Del Castilho: ‘Somohardjo zoekt steun van oppositie om zichzelf uit de wind te houden’

Door te stellen dat de PL-fractie in De Nationale Assemblee (DNA) niet zal meewerken aan het in staat van beschuldiging stellen van VHP’er Riad Nurmohamed, probeert PL’er Bronto Somohardjo volgens DA’91-voorzitter Angelic del Castilho juist steun te krijgen van de oppositie om ook zelf buiten schot te blijven.

“De uitspraak van meneer Somohardjo plaats ik als: zo zoekt hij zijn politiek kapitaal. Want hij zit in de regering en hij zegt dat hij niet gaat meestemmen voor de in staat van beschuldigingstelling van Nurmohamed.

Maar niet alleen de naam van Nurmohamed staat op die lijst. Ook die van hem. Dus eigenlijk wat hij zoekt, is dat de oppositie hem gaat steunen. Dat is waar hij zijn ondersteuning zoekt: dat de oppositie niet meestemt voor het onderzoek,” zei Del Castilho in het programma Retrospectie op LIM FM.

Volgens de politica wordt er ook rekening mee gehouden dat, wanneer het strafrechtelijk onderzoek na de in staat van beschuldigingstelling wordt voortgezet, automatisch ook de namen van andere betrokkenen in beeld zullen komen.

“Dan vallen die andere pionnetjes automatisch als er andere lijnen lopen en er andere mensen zijn die dingen hebben gedaan. Dat komt allemaal in beeld. Dus het is absoluut niet waar dat één persoon gehangen zal worden en de rest niet,” aldus Del Castilho.

Zij blijft erbij dat artikel 140, oftewel de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (WIPA), uit de Grondwet van de Republiek Suriname moet worden gehaald.