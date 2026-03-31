Asabina: “Tribunaal instellen voor behandeling van alle vermeende corruptiegevallen ambtsdragers”

HomeOnderwerpenJustitie en politieAsabina: "Tribunaal instellen voor behandeling van alle vermeende corruptiegevallen ambtsdragers"
Justitie en politiePolitiekNieuws uit SurinameUitgelicht

-

0
BEP-parlementariër Ronny Asabina - foto (c) DNA

BEP-parlementariër Ronny Asabina stelt dat de regering, gezien de vele vermeende gevallen van corruptie die op diverse ministeries zijn geconstateerd, misschien met een speciaal tribunaal zal moeten komen.

Volgens de politicus moet worden voorkomen dat er op een gegeven moment een situatie ontstaat waarbij De Nationale Assemblee (DNA) zich alleen zal moeten bezighouden met het wel of niet in staat van beschuldiging stellen van gewezen ministers.

“Want als er te veel gevallen zijn, dan zal het parlement zich alleen met deze situaties bezighouden. Want als je afgaat op al die vermeende corruptieve handelingen in dit land en als we al deze zaken op een zuivere en eerlijke manier willen onderzoeken, dan moeten we met een tribunaal komen”, zei Asabina op D-TV Express.

De politicus noemt als voorbeeld de Pan American-kwestie waarin nu oud-minister Riad Nurmohamed is verwikkeld. In zo’n geval zou Nurmohamed dan voor het tribunaal kunnen verschijnen, gevonnist kunnen worden en de gelegenheid kunnen krijgen om het bedrag waarvoor hij de staat heeft benadeeld, terug te betalen.

Asabina waarschuwt ervoor dat de basistaken van het parlement niet moeten worden overschaduwd. Daaronder vallen het maken van wetten en het vertegenwoordigen van het volk. Echter, als de situatie van vermeende corruptiegevallen zo doorgaat en er wekelijks nieuwe verzoeken voor in staat van beschuldigingstelling vanuit het Openbaar Ministerie komen, dan is hij bang dat er over een jaar meer dan honderd verzoeken zullen zijn.

Volgens de politicus had hij dit voorstel tijdens de laatstgehouden begrotingsbehandeling ook aangekaart in DNA. Echter zou president Jennifer Simons toen hebben aangegeven dat de regering niet te vinden is voor zo’n tribunaal.

Vorig artikel
LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival