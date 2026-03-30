Vrouw belandt met auto in goot, zegt te hebben uitgeweken voor roekeloze tegenligger

Het politiebureau De Nieuwe Grond ontving zondagochtend omstreeks 01.05 uur een melding van een aanrijding, waarbij de veroorzaker na het incident is doorgereden.

Ter plaatse troffen agenten de bestuurster, geïdentificeerd als P.P., aan. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat zij over de Magentaweg reed, komende vanuit de Indira Gandhiweg en gaande in de richting van de Magentakanaalweg.

Volgens haar verklaring reed een witgelakt voertuig, vermoedelijk van het type Altezza of Mark X, zigzaggend en met hoge snelheid over de weg. Ter hoogte van pandnummer 15 kwam het voertuig op haar rijhelft terecht.

De vrouw zegt te hebben uitgeweken om een aanrijding te voorkomen, maar verloor daarbij de controle over het stuur. Vervolgens botste zij tegen een betonnen beschoeiing en belandde met haar voertuig in de goot.

De bestuurster raakte gewond en werd voor medische behandeling verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het voertuig liep zware materiële schade op en werd door een ingeschakelde sleepdienst geborgen en afgevoerd.

De politie zet het onderzoek in deze zaak voort.

