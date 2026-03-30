Verwarde man houdt wapen tegen hoofd op terras Tangelo

Op het terras van Tangelo in Suriname heeft zich zondagochtend 29 maart een dreigend incident voorgedaan. Een verwarde man betrad het terras en zorgde voor onrust, nadat hij zichzelf iets dreigde aan te doen met een vuurwapen. Dit bleek later een gasbuks te zijn.

Beelden van het incident laten zien dat de man het wapen tegen zijn hoofd hield. Dat zorgde voor extra paniek op de locatie.

Volgens The Torarica Group kon de situatie echter snel onder controle worden gebracht. Het bedrijf zegt dat een aanwezig lid van het Justitieel Interventieteam samen met het securityteam van Torarica alert en professioneel heeft opgetreden.

Na de interventie werd de situatie overgedragen aan de politie, die de verdere afhandeling en het onderzoek verzorgt.

The Torarica Group benadrukt dat de veiligheid van gasten en medewerkers altijd de hoogste prioriteit heeft. Het incident wordt intern geëvalueerd en waar nodig zullen aanvullende maatregelen worden genomen.