Somohardjo: “Ramautarsing slaat IMF-rapport periode januari t/m juni 2025 over”

PL-fractieleider Bronto Somohardjo ligt niet wakker van de kritiek van econoom Winston Ramautarsing, die eerder stelde dat de regering Simons-Rusland in negen maanden tijd 700 miljoen SRD meer leende dan de regering Santokhi-Brunswijk deed tussen 2020 en 2024.

Volgens de politicus slaat Ramautarsing bewust het rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over de periode januari tot en met juni 2025 over, dat juist een ander beeld geeft van wat er precies door de vorige regering is geleend.

“Dezelfde gerespecteerde econoom slaat het IMF-rapport over waarin wordt gesteld dat in de afgelopen zes maanden van de vorige regering (januari tot en met juni 2025) ervoor is gezorgd dat onze koersen nu omhoog zijn en er inflatie is gekomen. Zes, zeven, acht en misschien duizend miljoen geleend.

Nu leent een regering en geeft aan dat zij dit doet om de VRI af te betalen. Dat is het prerogatief van de regering. Proberen om meer financiële ruimte te creëren”, zei Somohardjo in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Ramautarsing verwees in zijn eerdere interview naar het rapport van het Bureau voor de Staatsschuld over de periode maart tot en met december 2025, waaruit blijkt dat de staatsschuld vanaf het aantreden van de regering Simons-Rusland in juli 2025 is gestegen van 3,8 miljard naar 4,9 miljard US dollar.

Het argument dat de regering nieuwe leningen met een lagere rente van 8,2% heeft genomen om oudere leningen af te lossen, noemt hij hoog niveau-belazerij.