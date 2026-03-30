Santokhi: Koningstraat hernoemen naar Dr. R.M. Nannan Pandaystraat

Tijdens een warm en spiritueel bezoek aan de Shri Vishnu Mandir aan de koningstraat heeft VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi een belangrijk en historisch voorstel gedaan: Namelijk om de Koningstraat te herbenoemen tot de Dr. R.M. Nannan Pandaystraat.

Het voorstel vloeit voort uit een breed gedragen wens binnen de gemeenschap, in het bijzonder van het bestuur en de leden van de Sanatan Dharm Maha Sabha. Eerdere initiatieven tot herbenoeming konden destijds geen doorgang vinden, aangezien het gebruikelijk is om straten niet te vernoemen naar personen die nog in leven zijn.

Nu Dr. R.M. Nannan Panday het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld, gaf Santokhi aan dat het verzoek opnieuw kan worden ingediend door het bestuur van het Sanatan Dharm Maha Sabha en op zijn steun kan rekenen.

De VHP-voorzitter benadrukte dat hij, samen met DNA-lid Rui Wang die ook aanwezig was en de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), het initiatief volledig zal ondersteunen. De aanwezige mandirbezoekers en geestelijken reageerden bijzonder positief en spraken hun waardering uit voor dit gebaar van erkenning.

Dr. R.M. Nannan Panday, die de leeftijd van 96 jaar bereikte, heeft een prominente rol gespeeld in de religieuze en maatschappelijke ontwikkeling van Suriname. Als erevoorzitter van de Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname stond hij bekend om zijn toewijding, wijsheid en verbindend leiderschap.

Naast deze aankondiging nam Santokhi respectvol deel aan religieuze rituelen en sprak hij de aanwezigen toe over het belang van religieuze harmonie, culturele identiteit en maatschappelijke verbondenheid. Daarbij deelde hij een inspirerende Navratan-boodschap, gebaseerd op negen kernwaarden die richting geven aan zowel persoonlijke groei als nationale vooruitgang.

Het bezoek werd afgesloten met gezamenlijke gebeden voor vrede, eenheid en voorspoed voor Suriname.