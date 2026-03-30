Ook Nederlands koningspaar en premier Jetten reageren op overlijden Santokhi

Na het plotselinge overlijden van de Surinaamse oud-president Chandrikapersad Santokhi zijn ook uit Nederland condoleances overgebracht. Verschillende Nederlandse gezagsdragers hebben hun medeleven betuigd en stonden stil bij de betekenis van Santokhi voor zowel Suriname als de relatie met Nederland.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima laten in een gezamenlijke verklaring weten geraakt te zijn door het onverwachte overlijden van de oud-president. Volgens het koningspaar heeft Santokhi zijn land gedurende vele jaren gediend, niet alleen als president, maar ook als minister van Justitie en Politie.

Ook wijzen zij op de waardering die hij in Suriname en daarbuiten genoot voor zijn inzet voor de democratische rechtsorde, een veilige samenleving en de versterking van de band tussen Suriname en Nederland. Het koningspaar zegt warme herinneringen te bewaren aan de contacten met Santokhi en wenst zijn dierbaren veel sterkte toe bij dit grote verlies.

De Nederlandse premier Rob Jetten heeft eveneens gereageerd op het overlijden van Santokhi. Volgens Jetten heeft de oud-president veel betekend voor de banden tussen Suriname en Nederland. Hij noemt het overlijden van de 67-jarige Surinamer een schokkend en bedroevend verlies.

De Nederlandse regeringsleider benadrukt dat Santokhi zich, zowel als president als in andere functies, nadrukkelijk heeft ingezet voor Suriname. Daarnaast prijst hij diens onvermoeibare inspanningen om de banden tussen Nederland en Suriname te versterken.

Jetten heeft namens het Nederlandse kabinet zijn condoleances overgebracht aan president Jennifer Simons en aan het Surinaamse volk. Daarmee krijgt het overlijden van Santokhi niet alleen in Suriname, maar ook in Nederland veel aandacht en medeleven.