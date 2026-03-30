Minderjarige e-biker dood na zware aanrijding met auto; automobilist mogelijk onder invloed

Op de hoek van het Garnizoenspad en de Imamdiweg in Suriname heeft zich zondagavond een aanrijding voorgedaan tussen een voertuig en twee tieners op een e-bike. De botsing resulteerde in zware persoonlijke verwondingen en aanzienlijke materiële schade. Een van de slachtoffers is later aan zijn verwondingen overleden.

De slachtoffers betroffen de minderjarige e-bikers R.D. (15) en S.D. (14). Vernomen wordt dat de 27-jarige bestuurder R.B., die een zwarte Toyota Spade bestuurde, mogelijk onder invloed van alcohol verkeerde.

De man verklaarde dat de e-bikers plotseling voor hem opdoken, waardoor hij de aanrijding niet meer kon voorkomen. Over de exacte toedracht en de rijrichting van de slachtoffers bestaat vooralsnog onduidelijkheid.

De politie trof de twee jongens zwaargewond en buiten bewustzijn aan. Beiden zouden vermoedelijk ernstig inwendig letsel en fracturen hebben opgelopen. Zij werden per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Bij controle van de bestuurder constateerden de wetsdienaren duidelijke tekenen van alcoholgebruik. Hij werd daarop aangehouden en overgebracht naar politiebureau Kwatta. In opdracht van de hulpofficier van justitie werd hij vervolgens medisch onderzocht en onderworpen aan een bloedalcoholtest.

Tijdens de nazorg kwam het tragische bericht dat een van de slachtoffers, de 14-jarige S.D., aan zijn verwondingen is bezweken. Het lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) in beslag genomen.

De automobilist is opgehouden ter ontnuchtering. Na afstemming met het OM zal over zijn verdere lot worden beslist.