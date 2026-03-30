Man in woning doodgeschoten; daders vluchten op bromfiets

Een man is afgelopen nacht op brute wijze om het leven gebracht in een woning aan de Groenhartstraat in Suriname. De daders sloegen na de schietpartij op de vlucht op een groen gelakte Dayang bromfiets in de richting van de Calcuttastraat.

De politie kreeg melding van een schietincident, waarna ook een ambulance werd ingeschakeld voor een slachtoffer met een schotverwonding in de rug. Bij aankomst op de locatie bleek dat het slachtoffer geen teken van leven meer vertoonde.

Op de plaats delict werden meerdere hulzen aangetroffen.

Het slachtoffer bevond zich in een in aanbouw zijnde slaapkamer van de woning toen hij werd beschoten. De ruimte waarin hij zich bevond had een raam dat gedeeltelijk was afgedekt met triplex. Zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde van dit raam werden hulzen aangetroffen.

Het vermoeden bestaat dat de schutters via deze opening het vuur op het slachtoffer hebben geopend. Volgens de Surinaamse politie waren op het moment van de liquidatie ook andere huisgenoten in de woning aanwezig. Zij bleven ongedeerd.

Nader medisch onderzoek wees uit dat het slachtoffer in totaal vier schotverwondingen heeft opgelopen: drie in de rug en één in het zitvlak. De dood werd ter plaatse vastgesteld. Het lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen voor obductie.

Eerder op zondagmorgen, was er ook al een schietpartij in de buurt en wel aan de Richard Vouillerestraat. Daarbij werd een man beschoten door een bestuurder van een e-bike. Of deze twee zaken iets met elkaar te maken hebben is niet duidelijk.