HomeOnderwerpenJustitie en politieMan beschoten door bestuurder e-bike
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Man beschoten door bestuurder e-bike

-

0
politie versterking

Caribbean Paas Party

Een man is zondag aan de Richard Vouillerestraat in Suriname beschoten. Daarbij werd ook een geparkeerd voertuig door een kogel getroffen.

Vernomen wordt dat de schutter zich ter plaatse op een e-bike bevond. Hij opende het vuur op het slachtoffer, dat daarbij een schotverwonding aan zijn rechterknie opliep.

Werken in de Caribbean

Het slachtoffer werd op eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens getuigen droeg de schutter een witte trui en een blauwe spijkerbroek. Na de daad vluchtte hij te voet in de richting van de Herman Steinbergstraat. Hij liet zijn e-bike achter op de plaats van het misdrijf.

De politie van Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

shop now
Vorig artikel
Bronto Somohardjo: "Verzoek in staat van beschuldigingstelling is schuld van Brunswijk"
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival