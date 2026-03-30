Man beschoten door bestuurder e-bike

Een man is zondag aan de Richard Vouillerestraat in Suriname beschoten. Daarbij werd ook een geparkeerd voertuig door een kogel getroffen.

Vernomen wordt dat de schutter zich ter plaatse op een e-bike bevond. Hij opende het vuur op het slachtoffer, dat daarbij een schotverwonding aan zijn rechterknie opliep.

Het slachtoffer werd op eigen gelegenheid vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens getuigen droeg de schutter een witte trui en een blauwe spijkerbroek. Na de daad vluchtte hij te voet in de richting van de Herman Steinbergstraat. Hij liet zijn e-bike achter op de plaats van het misdrijf.

De politie van Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.