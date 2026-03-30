Jongen (17) op heterdaad betrapt in slaapkamer van 12-jarig meisje

Een 17-jarige jongen in Suriname is zondagochtend op heterdaad betrapt in de slaapkamer van een minderjarig meisje (12). De zaak kwam aan het licht nadat een familielid hen samen aantrof in haar slaapkamer.

Vernomen wordt dat de tante de twee in die situatie ontdekte en direct de familie en vervolgens de Surinaamse politie inschakelde.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat beiden hebben toegegeven dat ze omgang hebben gehad.

De politie van Herman Gooding heeft de aangifte opgenomen en het verdere onderzoek overgedragen aan Opa Doeli.