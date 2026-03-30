[update] Ex-president Santokhi met spoed per ambulance naar ziekenhuis

Bij de woning van ex-president Chandrikapersad Santokhi is vanmiddag een ambulance opgeroepen in verband met een medisch spoedgeval.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de ex-president zelf dringend medische hulp nodig had. Nadat de hulpdiensten ter plaatse assistentie hadden verleend, is besloten hem naar het ziekenhuis over te brengen.

Over de aard van het incident en de toestand van het voormalige staatshoofd en huidige voorzitter van de VHP is vooralsnog niets officieel bekendgemaakt. Nadere informatie wordt afgewacht.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat Chandrikapersad Santokhi vanmiddag op 67 jarige leeftijd is overleden.